В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных
29 марта 202311:18
Девять тысяч военнообязанных пройдут военные сборы в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара Минска полковника Владимира Игнатика.
Он отметил, что это плановые сборы, столько же военнообязанных было призвано в прошедшие два года.
Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 447 / сут.
Умерли
397 тыс.+37 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 013 / сут.
- В Симферополе девятиклассник умер после урока физкультуры
- В России вырос спрос на виниловые пластинки
- Российские ученые назвали растение, замедляющее старение
- В Эстонии чиновникам запретят использовать TikTok
- Онищенко: Предпосылок для новой волны COVID-19 в России нет
- Новосибирский экс-депутат, сбивший 6-летнего ребенка, получил 10 месяцев исправительных работ
- «Что было дальше?» с 1 апреля будет выходить на платформе «VK Видео»
- Подросток избил друга из-за вейпа в одной из тюменских школ
- СМИ: США не хотят пересматривать потолок цен на российскую нефть
- В СПЧ заявили об окончании лечения Сванидзе
28 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru