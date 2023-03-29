В Белоруссии вызовут на сборы девять тысяч военнообязанных

Девять тысяч военнообязанных пройдут военные сборы в Белоруссии, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя военного комиссара Минска полковника Владимира Игнатика.

Лукашенко выступит с посланием к народу и парламенту 31 марта

Он отметил, что это плановые сборы, столько же военнообязанных было призвано в прошедшие два года.

Ранее белорусский лидер Александр Лукашенко подписал указ о призыве офицеров запаса армии страны на военную службу.




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ФОТО: flickr.com // Marines
ТЕГИ:ПризывБелоруссия

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