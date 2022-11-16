В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием

При этом Грушко допустил, что альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на Востоке.

Кроме того, замглавы МИД указал, что Россия примет соответствующие меры предосторожности, если решения НАТО будут затрагивать интересы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

