В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием

Польше стоит задуматься об угрозах из-за накачки Украины западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.

«Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально», - сказал он.

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При этом Грушко допустил, что альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на Востоке.

Кроме того, замглавы МИД указал, что Россия примет соответствующие меры предосторожности, если решения НАТО будут затрагивать интересы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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