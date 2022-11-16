В МИД посоветовали Польше думать об угрозах из-за накачки Украины оружием
Польше стоит задуматься об угрозах из-за накачки Украины западными вооружениями, заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Александр Грушко.
«Что касается падения ракеты, ситуация настолько очевидная, что попытка раздуть из мухи слона была обречена изначально», - сказал он.
При этом Грушко допустил, что альянс может принять дополнительные решения о повышенной активности на Востоке.
Кроме того, замглавы МИД указал, что Россия примет соответствующие меры предосторожности, если решения НАТО будут затрагивать интересы Москвы, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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