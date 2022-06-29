В МИД пообещали ответить на введение Украиной визового режима с Россией
Министерство иностранных дел РФ получило копию ноты Украины о введении с 1 июля визового режима. Об этом рассказал директор второго департамента стран СНГ МИД Алексей Полищук в беседе с РИА Новости.
Ранее Киев объявил о намерении ввести визы для резидентов РФ, напоминает РИА ФАН.
Как отметил Полищук, речь идет о фактическом прекращении действия соглашений 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года — о трансграничном перемещении жителей приграничных регионов.
По словам главы департамента МИД, российская сторона отреагирует на действия Украины с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта. МИД изучит ситуацию, связанную с ограничениями, и возможные последствия для россиян, пишет Ura.ru.
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