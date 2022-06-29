В МИД пообещали ответить на введение Украиной визового режима с Россией

Ранее Киев объявил о намерении ввести визы для резидентов РФ, напоминает РИА ФАН.

Как отметил Полищук, речь идет о фактическом прекращении действия соглашений 1997 года о безвизовых поездках граждан и 2011 года — о трансграничном перемещении жителей приграничных регионов.

По словам главы департамента МИД, российская сторона отреагирует на действия Украины с учетом национальных интересов РФ и гуманитарного аспекта. МИД изучит ситуацию, связанную с ограничениями, и возможные последствия для россиян, пишет Ura.ru.

