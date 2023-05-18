В МИД пообещали ответить на требования Чехии оплатить аренду земли для российского посольства
Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков российского посольства. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага потребует от Москвы заплатить за аренду земли, находящейся в пользовании посольства РФ, напоминает РИА ФАН. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал, что от России хотят получить плату за предыдущие три года.
Как отметила Захарова в эфире «Соловьев Live», Москва «конечно» предпримет ответные шаги, если Прага потребует оплаты за аренду земли. Дипломат указала, что Россия дает соответствующий ответ на каждые подобные действия в отношении страны.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru