В МИД пообещали ответить на требования Чехии оплатить аренду земли для российского посольства

Россия ответит на требования Чехии заплатить за аренду земельных участков российского посольства. Об этом заявила в четверг официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Чехия внесла в черный список патриарха Русской православной церкви Кирилла

Ранее чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Прага потребует от Москвы заплатить за аренду земли, находящейся в пользовании посольства РФ, напоминает РИА ФАН. Министр иностранных дел Чехии Ян Липавский указал, что от России хотят получить плату за предыдущие три года.

Как отметила Захарова в эфире «Соловьев Live», Москва «конечно» предпримет ответные шаги, если Прага потребует оплаты за аренду земли. Дипломат указала, что Россия дает соответствующий ответ на каждые подобные действия в отношении страны.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
ТЕГИ:Российское ПосольствоЧехияМИД РФМария Захарова

Горячие новости

Все новости

партнеры