В МИД Польши выступили против снятия госфлага на мемориале в Катыни
В МИД Польши выступили против снятия государственного флага страны на мемориальном комплексе в Катыни. Об этом сообщает радиостанция «Польское радио 24» со ссылкой на замминистра иностранных дел республики Марчина Пшидача.
По его словам, польский консул отправился на кладбище в Катыни и подтвердил снятие флага с мемориала, после чего обратился к российским властям и потребовал объяснить, с чем это было связано.
24 июня в Смоленской области с мемориального комплекса в Катыни сняли польский флаг. По сообщениям директора музея современной истории РФ, председателя комиссии Общественной палаты России по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Ирины Великановой, это было сделано из-за враждебной политики Польши в сторону России. Она напомнила, что в этой европейской стране часто сносят памятники советским воинам, а также «позволяют хамские выходки в отношении российских дипломатов и непозволительные высказывания о русской культуре».
Великанова отметила, что в Межправительственном соглашении России и Польши от 1994 года вопрос размещения государственного флага Польши на мемориальных комплексах «Медное» и «Катынь» никак не оговаривается. Поэтому юридически размещение флага ничем не обосновано.
На территории международного мемориала жертвам политических репрессий в Катынском лесу расположено военное кладбище, на котором похоронены 4 тысячи 415 польских военнопленных офицеров, расстрелянных НКВД в 1940 году. К тому же там захоронены примерно 6,5 тысяч жертв сталинских репрессий.
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