РЖД приостановили погрузку грузов, следующих в Польшу через Белоруссию

В сообщении говорится, что мера временная и о полном прекращении перевозок речи не идёт.

«С 23 июня приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт», - уточнили в пресс-службе.

По какой причине было принято такое решение и какие именно грузы попали под ограничение, в компании не уточнили.

Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру.