РЖД приостановили погрузку грузов, следующих в Польшу через Белоруссию
Руководство ОАО «РЖД» объявило о приостановке транзита некоторых грузов, которые следуют в Польшу через Белоруссию, сообщает пресс-служба компании.
В сообщении говорится, что мера временная и о полном прекращении перевозок речи не идёт.
«С 23 июня приостановлена погрузка ряда грузов, следующих транзитом через Белоруссию в Польшу. Речи о полном прекращении перевозок в сообщении с Польшей не идёт», - уточнили в пресс-службе.
По какой причине было принято такое решение и какие именно грузы попали под ограничение, в компании не уточнили.
Ранее Литва ограничила транзит ряда товаров, подпавших под санкции ЕС, в Калининградскую область. В связи с этим Россия заявила решительный протест послу ЕС Маркусу Эдереру.
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