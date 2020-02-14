В МИД РФ подтвердили запрос уголовных дел по делу малайзийского Boeing
В ведомстве сообщили НСН, что материалы понадобились "для ознакомления".
Россия действительно запрашивала в минюсте Нидерландов дела россиян, подозреваемых в причастности к уничтожению к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом НСН сообщил источник в МИД России. Однако, как пояснили в ведомстве, речь не шла о возбуждении уголовных дел в отношении их.
«Это так. Для ознакомления», - сообщили в МИД.
Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН признался, что ничего не знал о запросе России.
Напомним, накануне стало известно, что министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в письме парламенту королевства сообщил о запросе со стороны России дел россиян Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), Олега Пулатова (позывные «Гюрза» и «Халиф») и Игоря Стрелкова (Гиркине, позывной «Стрелок»). Комиссия по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году считает их причастными к уничтожению самолета. Нидерланды отказали России в передаче дел.
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