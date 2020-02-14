В МИД РФ подтвердили запрос уголовных дел по делу малайзийского Boeing

Россия действительно запрашивала в минюсте Нидерландов дела россиян, подозреваемых в причастности к уничтожению к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом НСН сообщил источник в МИД России. Однако, как пояснили в ведомстве, речь не шла о возбуждении уголовных дел в отношении их.

«Это так. Для ознакомления», - сообщили в МИД.