В МИД РФ подтвердили запрос уголовных дел по делу малайзийского Boeing

14 февраля 202011:24
Сергей Подосенов

В ведомстве сообщили НСН, что материалы понадобились "для ознакомления".

Россия действительно запрашивала в минюсте Нидерландов дела россиян, подозреваемых в причастности к уничтожению к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом НСН сообщил источник в МИД России. Однако, как пояснили в ведомстве, речь не шла о возбуждении уголовных дел в отношении их.

«Это так. Для ознакомления», - сообщили в МИД.

Стрелков: Спасибо голландцам, что отказали России

Ранее экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН признался, что ничего не знал о запросе России.

Напомним, накануне стало известно, что министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус в письме парламенту королевства сообщил о запросе со стороны России дел россиян Сергея Дубинского (позывной «Хмурый»), Олега Пулатова (позывные «Гюрза» и «Халиф») и Игоря Стрелкова (Гиркине, позывной «Стрелок»). Комиссия по расследованию катастрофы малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году считает их причастными к уничтожению самолета. Нидерланды отказали России в передаче дел.

Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: РИА Новости/Алексей Куденко
ТЕГИ:Крушение BoeingДонбассИгорь СтрелковНидерланды