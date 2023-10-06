В МИД подтвердили высылку США российских дипломатов

Министерство иностранных дел России подтвердило высылку российских дипломатов из США, назвав ее безосновательной. Об этом сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве.

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Отмечается, что Вашингтон мотивировал такой шаг ответом на объявление американских дипломатов Москвой персонами нон грата. По данным источника, дипломаты США вели шпионскую деятельность, их поймали с поличным.

«Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет делать публичным те или иные предпринимаемые акции», — отметил источник агентства.

Подчеркивается, что эскалация конфликта не входит в интересы России, однако Москва готова решительно и жестко отвечать на подобные шаги.

Ранее МИД России заявил протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении граждан России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
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