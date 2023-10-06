В МИД подтвердили высылку США российских дипломатов

Отмечается, что Вашингтон мотивировал такой шаг ответом на объявление американских дипломатов Москвой персонами нон грата. По данным источника, дипломаты США вели шпионскую деятельность, их поймали с поличным.

«Американская сторона продолжает дурную традицию "сливов" в СМИ вопреки собственным же уверениям, что не будет делать публичным те или иные предпринимаемые акции», — отметил источник агентства.

Подчеркивается, что эскалация конфликта не входит в интересы России, однако Москва готова решительно и жестко отвечать на подобные шаги.

Ранее МИД России заявил протест послу Кипра Кипросу Йоргаллису из-за провокационных действий в отношении граждан России. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

