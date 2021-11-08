В МИД оценили возможность встречи Путина и Байдена

Дипломат подчеркнул, что «подобного рода публикаций и информационных вбросов действительно стало больше», однако контакты глав государств очень сложны в подготовке.

«И пока нет у нас даже и близко понимания того, когда, в каком формате такой контакт мог бы состояться», — рассказал Рябков в беседе с РИА Новости.

Ранее глава МИД Сергей Лавров сообщил, что во время беседы на полях саммита G20 Байден обозначил нацеленность на дальнейшие контакты с Путиным, напоминает телеканал «360». Позже пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что обсуждение «понимания о проведении контактов» глав государств продолжается, пишет Ura.ru.

