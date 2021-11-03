Песков: Понимание о целесообразности контакта Путина и Байдена достигнуто

Понимание о целесообразности контакта президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена достигнуто, российский лидер расскажет коллеге о действиях Москвы по климату. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Байден раскритиковал Путина в вопросе работы с климатическими изменениями

«Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Накануне Песков сообщил, что РФ и США обоюдно заинтересованы в проведении прямых контактов глав государств до конца года. Как отметил пресс-секретарь, «сроки будут определяться».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Дмитрий ПесковДжо БайденВладимир Путин
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