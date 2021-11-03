Песков: Понимание о целесообразности контакта Путина и Байдена достигнуто

«Убежден, что когда состоится очередное общение двух президентов, о целесообразности которого достигнуто понимание, я думаю, что у президента Путина будет прекрасная возможность рассказать президенту Байдену о том, что мы делаем по климату», — цитирует ТАСС представителя Кремля.

Накануне Песков сообщил, что РФ и США обоюдно заинтересованы в проведении прямых контактов глав государств до конца года. Как отметил пресс-секретарь, «сроки будут определяться».

