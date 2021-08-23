В МИД оценили вероятность отправки российских военных в Афганистан
Вопрос об отправке российского военного контингента в Афганистан неактуален, заявил замминистра иностранных дел РФ Олег Сыромолотов.
«Такой шаг не соответствовал бы нашим интересам. К тому же, новые афганские власти приступили к наведению порядка в стране и не нуждаются ни в чьей военной поддержке», — приводит РИА Новости слова замглавы МИД.
Ранее Сыромолотов отметил, что РФ не будет торопиться с исключением движения «Талибан» (запрещено в России) из списка террористических организаций, а также с признанием новых властей Афганистана, сообщает телеканал «360».
Замминистра обороны РФ Андрей Картаполов ранее заявил, что военное ведомство отслеживает ситуацию в Афганистане и при необходимости готово задействовать определенные силы, напоминает Ura.ru.
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