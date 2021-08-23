МИД РФ: В Москве не намерены торопиться с исключением талибов их списка террористов
В Москве будут ориентироваться на решения Совета безопасности ООН в отношении возможного исключения движения «Талибана» (террористическая организация, запрещена в России) из списка террористических организаций и признания новых афганских властей, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
«Не намерены торопиться с исключением движения талибов из российского списка террористических организаций, равно как и с признанием новых афганских властей. Будем ориентироваться на практические шаги новых афганских властей и соответствующие решения Совета безопасности ООН» - сказал Сыромолотов РИА Новости.
Ранее президент РФ Владимир Путин сказал, что ситуация в Афганистане имеет прямое отношение к безопасности в России. Он, в частности, отметил опасность миграционных процессов, связанных с исходом из Афганистана части населения и террористов, которые могут выдавать себя за беженцев.
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