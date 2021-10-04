В МИД оценили предложение талибов об экономическом сотрудничестве

Движение «Талибан» (террористическая организация, запрещена в РФ) предложило Росси экономическое сотрудничество.

В МИД РФ отметили, что у России есть опыт общих проектов в сфере промышленности и транспорта, что создает перспективы для будущего сотрудничества, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что чрезвычайный саммит «Большой двадцатки», посвященный ситуации в Афганистане, пройдет 12 октября. Об этом заявил премьер-министр Италии Марио Драги.

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