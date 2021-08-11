В МИД отреагировали на заявления Украины о размещении ПВО США

Призыв Украины разместить американские ПВО на территории страны доказывает провокационность политики Киева в отношении России. Об этом заявила Официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает ТАСС.

Киев предложил Вашингтону развернуть на территории Украины силы ПВО США. Об этом заявил вице-премьер по вопросам реинтеграции неподконтрольных территорий Украины Алексей Резников, передает пресс-служба ведомства.

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Необходимость в разворачивании ПВО США он пояснил тем, что Россия якобы собирается разместить ядерное оружие в Крыму. Вице-премьер а также обвинил Москву в оккупации Азовского моря и милитаризации Черного.

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ФОТО: РИА Новости
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