Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину

Допуск иностранных военных необходим для участия в многонациональных учениях. Закон поддержали 318 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.

Закон был внесён в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Допуск иностранных солдат касается совместных учений украинской армии с подразделениями вооружённых сил США, Великобритании, Польши и других стран.

Ранее президент Укарины Владимир Зеленский выразил своё недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО, сообщает RT.

