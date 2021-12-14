Верховная Рада разрешила допуск иностранных военных на Украину
Верховная рада Украины приняла закон, согласно которому подразделения вооруженных сил других государств будут допущены на территорию страны в 2022 году, сообщает пресс-служба парламента.
Допуск иностранных военных необходим для участия в многонациональных учениях. Закон поддержали 318 депутатов Рады при необходимом минимуме в 226 голосов. Теперь документ должен подписать президент Украины.
Закон был внесён в Раду украинским лидером Владимиром Зеленским. Допуск иностранных солдат касается совместных учений украинской армии с подразделениями вооружённых сил США, Великобритании, Польши и других стран.
Ранее президент Укарины Владимир Зеленский выразил своё недовольство тем, что Германия препятствует поставкам вооружений Киеву по линии НАТО, сообщает RT.
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