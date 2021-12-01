В МИД обязали работающих три года сотрудников посольства США покинуть Россию

Сотрудники посольства США, которые находятся в Москве более трех лет, должны покинуть Россию к 31 января следующего года. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

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Ранее в США потребовали отъезда из страны 27 российских дипломатических работников, они должны покинуть Соединенные Штаты до 30 января 2022 года.

«Мы рассматриваем американское требование именно как высылку и намерены реагировать соответствующим образом», — цитирует Захарову РИА Новости.

Дипломат подчеркнула, что эти меры — не выбор России, и «подобную игру навязали США». Захарова напомнила, как в 2020 году американский Госдепартамент в одностороннем порядке установил лимит в 3 года на длительность командировок сотрудников посольства в Вашингтоне и генконсульств РФ в Нью-Йорке и Хьюстоне.

Как отметила представитель МИД, если американская сторона «не откажется от трехлетнего правила и не пойдет на компромисс» до 1 июля 2022 года, Россию покинут другие дипломатические работники США «в общем количестве, соразмерном объявленной Госдепартаментом цифре россиян».

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ФОТО: flickr.com // Nikita Dezhurny
ТЕГИ:ДипломатыПосольство СШАМария ЗахароваМИД РФ
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