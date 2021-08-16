В МИД объяснили захват власти талибами провалом США в Афганистане

В министерстве внутренних дел России рассказали, что привело к приходу к власти представителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В ведомстве заявили, что захват власти талибами - это не переход, а результат провала США в Афганистане.

Талибы объявили о взятии под контроль территории всей страны в воскресенье 15 июля. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани был вынужден улететь из страны. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о создании Исламского Эмирата Афганистан.

Ранее Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана.

