В МИД объяснили захват власти талибами провалом США в Афганистане
В министерстве внутренних дел России рассказали, что привело к приходу к власти представителей движения «Талибан» (запрещенная в России террористическая организация). В ведомстве заявили, что захват власти талибами - это не переход, а результат провала США в Афганистане.
Талибы объявили о взятии под контроль территории всей страны в воскресенье 15 июля. Бывший президент Афганистана Ашраф Гани был вынужден улететь из страны. Ожидается, что в ближайшее время будет объявлено о создании Исламского Эмирата Афганистан.
Ранее Президент США Джо Байден заявил, что не сожалеет о решении вывести войска США из Афганистана.
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