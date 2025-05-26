В МИД обвинили Швецию в бездействии на фоне атак на российское посольство
В Швеции продолжают усиливать напряженность в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Стокгольме фактически работает в «боевых условиях».
25 мая с беспилотника на здание посольства России сбросили емкость с краской. Это уже пятнадцатый такой инцидент с начала мая 2024 года. Захарова отметила, что подобные атаки происходят регулярно и, по всей видимости, при попустительстве или даже с одобрения шведских властей.
Она подчеркнула, что правоохранительные органы Швеции до сих пор не смогли найти и привлечь к ответственности виновных ни по одному из эпизодов с беспилотниками. Это вызывает у Москвы серьезные сомнения в заинтересованности шведской стороны проводить объективное расследование.
Захарова напомнила, что Россия настаивает на том, чтобы шведские власти строго выполняли свои обязательства по Венской конвенции 1961 года, обеспечивая безопасность и неприкосновенность российских диппредставительств, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В МИД обвинили Швецию в бездействии на фоне атак на российское посольство
- СМИ: Россия против переговоров с Украиной в Ватикане из-за позиций НАТО и ЕС
- Венгрия предостерегла ЕС от запрета на закупку ядерного топлива из России
- Экс-главу района в Дагестане арестовали по делу о мошенничестве с землей
- Системы ПВО сбили 23 дрона ВСУ над центральными регионами страны
- Путин удивился сообщению о нехватке картофеля в Белоруссии
- В Госдуме предложили допустить к преподаванию студентов непедагогических вузов
- Встреча Путина с главой МИД Турции в Москве будет короткой
- Россия готовит проект меморандума для передачи Украине
- Песков: Продолжение массовых обменов между РФ и Украиной зависит от переговоров
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru