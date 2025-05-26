В МИД обвинили Швецию в бездействии на фоне атак на российское посольство

В Швеции продолжают усиливать напряженность в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Стокгольме фактически работает в «боевых условиях».

25 мая с беспилотника на здание посольства России сбросили емкость с краской. Это уже пятнадцатый такой инцидент с начала мая 2024 года. Захарова отметила, что подобные атаки происходят регулярно и, по всей видимости, при попустительстве или даже с одобрения шведских властей.

Посольство России в Швеции сообщило об 11 атаках беспилотников за год

Она подчеркнула, что правоохранительные органы Швеции до сих пор не смогли найти и привлечь к ответственности виновных ни по одному из эпизодов с беспилотниками. Это вызывает у Москвы серьезные сомнения в заинтересованности шведской стороны проводить объективное расследование.

Захарова напомнила, что Россия настаивает на том, чтобы шведские власти строго выполняли свои обязательства по Венской конвенции 1961 года, обеспечивая безопасность и неприкосновенность российских диппредставительств, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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