В МИД обвинили Швецию в бездействии на фоне атак на российское посольство

В Швеции продолжают усиливать напряженность в отношениях с Россией, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По ее словам, российское посольство в Стокгольме фактически работает в «боевых условиях».

25 мая с беспилотника на здание посольства России сбросили емкость с краской. Это уже пятнадцатый такой инцидент с начала мая 2024 года. Захарова отметила, что подобные атаки происходят регулярно и, по всей видимости, при попустительстве или даже с одобрения шведских властей.