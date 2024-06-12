В МИД назвали «утками» сообщения о восстановлении дипотношений Грузии и России

МИД России прокомментировало сообщения СМИ о восстановлении дипломатических отношений России и Грузии, назвав подобные сведения «утками». Об этом пишет РИА Новости.

В Грузии начали готовиться к восстановлению дипотношений с Россией

Ранее канал «Мтавари архи» сообщил, что Тбилиси и Москва якобы ведут активную работу по восстановлению отношений и открытию посольства Грузии в РФ.

В МИД России указали, что не видят смысла комментировать «разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:РоссияГрузияМИД РФ

Горячие новости

Все новости

партнеры