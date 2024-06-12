В МИД назвали «утками» сообщения о восстановлении дипотношений Грузии и России
12 июня 202411:47
МИД России прокомментировало сообщения СМИ о восстановлении дипломатических отношений России и Грузии, назвав подобные сведения «утками». Об этом пишет РИА Новости.
Ранее канал «Мтавари архи» сообщил, что Тбилиси и Москва якобы ведут активную работу по восстановлению отношений и открытию посольства Грузии в РФ.
В МИД России указали, что не видят смысла комментировать «разного рода "утки", тиражируемые грузинскими оппозиционными ресурсами».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru