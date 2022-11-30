В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
Реальный диалог России и США по стратегической стабильности возможен при наличии адекватного партнера в Вашингтоне и готовности не пересекать «красные линии» Москвы. Об этом заявил директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
Как отметил дипломат, «в принципиальном плане» российская сторона никогда не отказывалась от диалога.
«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности», — отметил Ермаков в беседе с РИА Новости.
Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял об отсутствии сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратстабильности, напоминает RT.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,6 млн+4 928 / сут.
Умерли
392 тыс.+53 / сут.
Выздоровели
21,0 млн+5 863 / сут.
- СМИ: Европейские лидеры обвинили США в экономическом спаде и энергокризисе
- ВЦИОМ: Россияне стали реже посещать рестораны
- В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности
- В Брянской области загорелись резервуары с нефтепродуктами
- Захарова напомнила об атаках НАТО на систему энергоснабжения Югославии в 1999 году
- В России предложили установить минимальную розничную цену на тихие вина
- В Великобритании вспыхнула эпидемия дифтерии из-за украинских беженцев
- ВЦИОМ: четверть россиян стала реже ходить в гости
- Дипломат Ермаков: спутники для поддержки ВСУ могут стать законной целью России
- Бывший защитника «Спартака» задержан в Амстердаме со 115 кг кокаина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru