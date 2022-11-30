В МИД назвали условия для диалога с США по стратегической стабильности

Как отметил дипломат, «в принципиальном плане» российская сторона никогда не отказывалась от диалога.

«Вместе с тем реальный диалог возможен только при наличии адекватного партнера с другой стороны. Для этого необходимо "дозревание" США до серьезного разговора на подлинно равноправных началах и на основе готовности уважать наши интересы и не пересекать наши "красные линии" в области безопасности», — отметил Ермаков в беседе с РИА Новости.

Ранее замглавы МИД Сергей Рябков заявлял об отсутствии сигналов о готовности США к возобновлению переговоров с Россией по стратстабильности, напоминает RT.

