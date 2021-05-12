МИД назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

Стремление Израиля изменить статус Иерусалима незаконны, Москвы выступает за прекращение поселенческой деятельности на оккупированных территориях. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.

По его словам, Россия выступает за уважение статус-кво святых мест Иерусалима.

Эрдоган поддержал позицию Москвы по урегулированию конфликта Израиля и Палестины

Он также отметил, что Москва в настоящий момент находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами для деэскалации ситуации вокруг Восточного Иерусалима.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Стороны отметили, что решение палестино-израильского конфликта при участии посредников должно проходить в рамках международно-правовых норм. Основными посредниками в данном случае могут выступить ЕС, ООН, Россия и США.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ИерусалимИзраильМИД РФ
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