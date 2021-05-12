МИД назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными

Он также отметил, что Москва в настоящий момент находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами для деэскалации ситуации вокруг Восточного Иерусалима.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Стороны отметили, что решение палестино-израильского конфликта при участии посредников должно проходить в рамках международно-правовых норм. Основными посредниками в данном случае могут выступить ЕС, ООН, Россия и США.

