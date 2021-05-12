МИД назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными
Стремление Израиля изменить статус Иерусалима незаконны, Москвы выступает за прекращение поселенческой деятельности на оккупированных территориях. Об этом заявил РИА Новости замглавы МИД РФ Сергей Вершинин.
По его словам, Россия выступает за уважение статус-кво святых мест Иерусалима.
Он также отметил, что Москва в настоящий момент находится в контакте со всеми заинтересованными сторонами для деэскалации ситуации вокруг Восточного Иерусалима.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Стороны отметили, что решение палестино-израильского конфликта при участии посредников должно проходить в рамках международно-правовых норм. Основными посредниками в данном случае могут выступить ЕС, ООН, Россия и США.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,9 млн+8 217 / сут.
Умерли
114 тыс.+355 / сут.
Выздоровели
4,5 млн+8 614 / сут.
- Концерт Моргенштерна в Петербурге отменен по просьбам родителей
- Голикова допустила скорое возобновление авиасообщения с новыми странами
- МИД назвал попытки Израиля изменить статус Иерусалима незаконными
- Ученые предупредили о новых ядерных реакциях в Чернобыле
- Вакцина «Спутник V» показала в Сан-Марино близкую к 100% эффективность
- ЕСПЧ рассмотрит взаимные жалобы Армении и Азербайджана о нарушении прав человека
- Соглашение России и Украины по туризму прекратило свое действие
- Telegram в течении часа заблокировал канал устроившего стрельбу в Казани
- Российский истребитель сопроводил три самолета ВВС Франции над Черным морем
- Жителя Крыма задержали за фейк о готовящемся нападении на школу
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru