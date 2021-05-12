Эрдоган поддержал позицию Москвы по урегулированию конфликта Израиля и Палестины
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.
Стороны отметили, что решение палестино-израильского конфликта при участии посредников должно проходить в рамках международно-правовых норм. Основными посредниками в данном случае могут выступить ЕС, ООН, Россия и США.
Также лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны заключить контракт на поставку Турции вакцины «Спутник V».
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