Эрдоган поддержал позицию Москвы по урегулированию конфликта Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.

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Стороны отметили, что решение палестино-израильского конфликта при участии посредников должно проходить в рамках международно-правовых норм. Основными посредниками в данном случае могут выступить ЕС, ООН, Россия и США.

Также лидеры обсудили сотрудничество в борьбе с пандемией, президент России Владимир Путин подтвердил готовность российской стороны заключить контракт на поставку Турции вакцины «Спутник V».

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ФОТО: РИА Новости / Михаил Климентьев
ТЕГИ:ПалестинаИзраильРеджеп Тайип Эрдоган
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