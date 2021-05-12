Эрдоган поддержал позицию Москвы по урегулированию конфликта Израиля и Палестины

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что у Анкары и Москвы схожие позиции в вопросе урегулирования палестино-израильского конфликта. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Накануне лидеры двух стран провели телефонные переговоры, в рамках которых обсудили ситуацию на Ближнем Востоке.