В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе Моди от встречи с Путиным

Он отметил, что в этом году визит индийского премьера в РФ не планировался.

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался» - сказал Руденко.

Ранее Песков заявил, что до конца года встречи у Путина и Моди не планировалось, и «никто ни от чего не отказывался», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».