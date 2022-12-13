В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе Моди от встречи с Путиным

Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что сообщения об отмене визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году в Москве считают недопониманием, сообщает РИА Новости.

СМИ: Премьер Индии отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за Украины

Он отметил, что в этом году визит индийского премьера в РФ не планировался.

«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался» - сказал Руденко.

Ранее Песков заявил, что до конца года встречи у Путина и Моди не планировалось, и «никто ни от чего не отказывался», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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Фото: kremlin.ru
ТЕГИ:МИД РФВизитИндияРоссия
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