В МИД назвали недопониманием сообщения об отказе Моди от встречи с Путиным
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко заявил, что сообщения об отмене визита премьер-министра Индии Нарендры Моди в Россию в этом году в Москве считают недопониманием, сообщает РИА Новости.
Он отметил, что в этом году визит индийского премьера в РФ не планировался.
«Думаю, здесь есть какое-то недопонимание. Как говорил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, в этом году визит премьер-министра не планировался» - сказал Руденко.
Ранее Песков заявил, что до конца года встречи у Путина и Моди не планировалось, и «никто ни от чего не отказывался», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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