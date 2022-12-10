СМИ: Премьер Индии отказался от ежегодной встречи с Путиным из-за Украины

По данным агентства, Моди решил не проводить встречу с российским лидером после того, как Путин якобы пригрозил применить ядерное оружие на Украине.

Собеседник Bloomberg указал, что отношения Москвы и Нью-Дели остаются крепкими. Однако пока для Индии может быть невыгодно «трубить о дружбе» с РФ.

Как отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, встречи Путина и Моди в этом году не планируется.

Российский лидер и индийский премьер проводят переговоры ежегодно с момента установления стратегического партнерства двух стран в 2000 году. Ранее встречу Путина и Моди отменяли лишь в 2020 году в связи с пандемией коронавируса.

