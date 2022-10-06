В МИД назвали фантазией требования Польши к России о репарациях

Ранее Варшава потребовала от Германии 6,2 трлн злотых (около $1,3 трлн) в качестве компенсации за потери от Второй мировой, напоминает телеканал «360». При этом в Польше неоднократно предлагали потребовать репараций и от России.

«Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий», — отметил Тяпкин.

Как указал дипломат, Варшава, решая внутриполитические проблемы, обращается к «историческому ревизионизму», отмечает РЕН ТВ. Тяпкин подчеркнул, что претензии Польши «вопиюще аморальны».

«Если бы не победа СССР над нацистской Германией, то Польши как национального государства польского народа не существовало бы, а миллионы поляков ждала бы незавидная участь порабощения и истребления от рук гитлеровцев», — заключил дипломат.

