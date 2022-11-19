В МИД назвали экстремистскими идеи США «вернуть» остров Врангеля

Идеи экспертов в США о «возвращении» российского острова Врангеля американской стороне являются экстремистскими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

В США захотели отобрать у России остров Врангеля

Ранее газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором Вашингтону предлагается «вернуть» контроль над российским островом Врангеля в Северном Ледовитом океане.

Как отметил Корчунов, появление подобных экстремистских идей неудивительно с учетом беспрецедентного обострения отношений РФ и США.

«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — цитирует дипломата РИА Новости.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СШАМИД РФ
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