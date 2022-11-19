В МИД назвали экстремистскими идеи США «вернуть» остров Врангеля
Идеи экспертов в США о «возвращении» российского острова Врангеля американской стороне являются экстремистскими. Об этом заявил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.
Ранее газета Wall Street Journal опубликовала материал, в котором Вашингтону предлагается «вернуть» контроль над российским островом Врангеля в Северном Ледовитом океане.
Как отметил Корчунов, появление подобных экстремистских идей неудивительно с учетом беспрецедентного обострения отношений РФ и США.
«Попытки предъявить России территориальные претензии, произвольно трактуя факты и переписывая историю, заведомо контрпродуктивны и чреваты последствиями», — цитирует дипломата РИА Новости.
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