В МИД назвали безосновательными заявления о поставках иранских беспилотников России
Обвинения в адрес Ирана в том, что страна якобы поставляет России беспилотные летательные аппараты для использования на Украине, безосновательны. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин.
«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий», — цитирует дипломата РИА Новости.
Вершинин подчеркнул, что подобными действиями западные политики дискредитируют себя как добросовестных участников Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как отметил замглавы МИД РФ, Москва разделяет озвученное иранским мнение о безосновательности обвинений в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации. По словам Вершинина, подобные тезисы озвучивают те, кто хочет оправдать собственные незаконные поставки вооружений Украине, пишет РИА ФАН.
Ранее на Западе заявляли, что Тегеран поставляет в РФ дроны, которые применяются в ходе боевых действий на Украине. В России и Иране опровергали такие подозрения, отмечает телеканал «360».
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