В МИД назвали безосновательными заявления о поставках иранских беспилотников России

«Вдохновители и соавторы политически ангажированных вбросов о якобы имевших место поставках беспилотных летательных аппаратов из Ирана в Россию в глубине души сами понимают всю безнадежность своих усилий», — цитирует дипломата РИА Новости.

Вершинин подчеркнул, что подобными действиями западные политики дискредитируют себя как добросовестных участников Совместного всеобъемлющего плана действий.

Как отметил замглавы МИД РФ, Москва разделяет озвученное иранским мнение о безосновательности обвинений в экспорте иранского оружия в Россию для использования в спецоперации. По словам Вершинина, подобные тезисы озвучивают те, кто хочет оправдать собственные незаконные поставки вооружений Украине, пишет РИА ФАН.

Ранее на Западе заявляли, что Тегеран поставляет в РФ дроны, которые применяются в ходе боевых действий на Украине. В России и Иране опровергали такие подозрения, отмечает телеканал «360».

