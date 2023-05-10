Путин внес в ГД законопроект о денонсации ДОВСЕ
Президент России Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации договора об обычных вооруженных силах в Европе.
«С 2007 года ситуация в Европе в области обычных вооружений заметно ухудшилась. США и их союзники проводят линию на военную конфронтацию с Россией, чреватую катастрофическими последствиями», - говорится в пояснительной записке.
В документе отмечается, что одновременно с Договором автоматически прекращается для России действие связанных с ним международных договоров - Соглашения о максимальных уровнях для наличия обычных вооружений и техники Болгарии, Венгрии, Польши, Румынии, Союза Советских Социалистических Республик, Чехии, Словакии в связи с Договором об обычных вооруженных силах в Европе.
Ранее сенатор, экс-уполномоченный МИД по верховенству права Константин Долгов в беседе с НСН заявил, что вина за денонсацию Россией Договора об обычных вооружениях в Европе лежит на западных странах.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru