В МИД Китая заявили о намерении продолжить укреплять сотрудничество с Россией

Китай намерен укреплять стратегическое взаимодействие и сотрудничество с Россией. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел КНР Лэ Юйчэн на встрече в формате видеоконференции с замглавы МИД РФ Игорем Моргуловым.

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Слова замглавы китайского МИД приводит РИА Новости. Замминистра отметил, что Пекин и Москва продолжат «общими усилиями блокировать трансграничное распространение эпидемии COVID-19, обеспечивать безопасное и упорядоченное передвижение людей и торговлю между двумя странами», пишет RT.

Лэ Юйчэн подчеркнул, что для дружбы двух стран «нет границ», сотрудничество РФ и КНР «не имеет запретных зон, а взаимное доверие не встречает преград».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДРоссияКитай
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