В МИД Китая одной картинкой высмеяли западную демократию

Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter изображение с отсылкой к конфликтам в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США применили силу под лозунгом демократии. На картинке показаны танк, самолет и корабли с флагами США и надписью «Демократия».

«Демократия или демосумашествие (democrazy. — НСН)?» — подписал публикацию дипломат.

Ранее в китайском МИД заявили, что международному сообществу необходимо объединить усилия с тем, чтобы противостоять давлению США и предотвратить их вмешательство во внутренние дела других государств, напоминает Ura.ru.

