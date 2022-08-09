В МИД Китая одной картинкой высмеяли западную демократию

Представитель МИД Китая Чжао Лицзянь высмеял в соцсетях демократию Запада.

Глава МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

Чжао Лицзянь опубликовал в Twitter изображение с отсылкой к конфликтам в Ираке, Афганистане и на Кубе, в которых США применили силу под лозунгом демократии. На картинке показаны танк, самолет и корабли с флагами США и надписью «Демократия».

«Демократия или демосумашествие (democrazy. — НСН)?» — подписал публикацию дипломат.

Ранее в китайском МИД заявили, что международному сообществу необходимо объединить усилия с тем, чтобы противостоять давлению США и предотвратить их вмешательство во внутренние дела других государств, напоминает Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МИДСШАКитай
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