Глава МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

Как отметил глава китайского МИД, Пекин будет сдерживать попытки Вашингтона использовать Тайвань для контроля над Китаем и «разрушит иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости». При этом, подчеркнул Ван И, китайская сторона соблюдает международное право, основные нормы международных отношений, особенно закрепленное Уставом ООН право о невмешательстве во внутренние дела.

По словам министра, «если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими».

«Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять», — цитирует РИА Новости главу китайского МИД.

