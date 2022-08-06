Глава МИД КНР: Китай не позволит США вернуть мир к закону джунглей

Китай будет защищать свой суверенитет и территориальную целостность и не позволит США вернуть мир к «закону джунглей». Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И на полях министерских мероприятий АСЕАН в Пномпене.

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Как отметил глава китайского МИД, Пекин будет сдерживать попытки Вашингтона использовать Тайвань для контроля над Китаем и «разрушит иллюзию руководства Тайваня относительно того, что они могут полагаться на США в стремлении к независимости». При этом, подчеркнул Ван И, китайская сторона соблюдает международное право, основные нормы международных отношений, особенно закрепленное Уставом ООН право о невмешательстве во внутренние дела.

По словам министра, «если принцип невмешательства во внутренние дела будет проигнорирован и отброшен, мир вернется к закону джунглей, а США будут более бесцеремонно относиться к другим странам с позиции силы и помыкать ими».

«Мы не можем позволить подобного, и все страны должны также объединиться, чтобы не допустить такого и не дать прогрессу человеческой цивилизации пойти вспять», — цитирует РИА Новости главу китайского МИД.

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ФОТО: РИА Новости
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