Bloomberg: Визит главы МИД Британии в КНР отложили из-за пропажи китайского министра
Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Об этом пишет Bloomberg.
Агентство отмечает, что Цинь Ган не появлялся на публике несколько недель.
«Почти месячное отсутствие министра ... на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — указано в материале.
По данным источников, ситуация вокруг Цинь Гана послужила основной причиной переноса поездки британского министра. Как отметил еще один собеседник агентства, отсутствие главы МИД КНР стало одним из нескольких факторов. Китай и Британия рассматривают новые даты визита Клеверли.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru