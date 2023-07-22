Bloomberg: Визит главы МИД Британии в КНР отложили из-за пропажи китайского министра

Агентство отмечает, что Цинь Ган не появлялся на публике несколько недель.

«Почти месячное отсутствие министра ... на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — указано в материале.

По данным источников, ситуация вокруг Цинь Гана послужила основной причиной переноса поездки британского министра. Как отметил еще один собеседник агентства, отсутствие главы МИД КНР стало одним из нескольких факторов. Китай и Британия рассматривают новые даты визита Клеверли.

