Bloomberg: Визит главы МИД Британии в КНР отложили из-за пропажи китайского министра

Глава МИД Великобритании Джеймс Клеверли отложил поездку в Пекин, на это могло повлиять исчезновение из публичного пространства министра иностранных дел Китая Цинь Гана. Об этом пишет Bloomberg.

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Агентство отмечает, что Цинь Ган не появлялся на публике несколько недель.

«Почти месячное отсутствие министра ... на публике способствовало задержке ранее ожидаемого визита Клеверли в Пекин в конце июля», — указано в материале.

По данным источников, ситуация вокруг Цинь Гана послужила основной причиной переноса поездки британского министра. Как отметил еще один собеседник агентства, отсутствие главы МИД КНР стало одним из нескольких факторов. Китай и Британия рассматривают новые даты визита Клеверли.

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ФОТО: РИА Новости
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