В МИД Китая не подтвердили сообщения о визите Си Цзиньпина в Россию

Ван Вэньбинь отметил, что Пекин и Москва поддерживают тесное взаимодействие на всех уровнях.

«Касательно затронутого вами вопроса, в настоящее время у нас нет информации, которую мы могли бы обнародовать», — указал дипломат, говоря о возможной поездке китайского лидера.

Ранее СМИ сообщили, что Си Цзиньпин на следующей неделе может прибыть с визитом в Москву. Кроме того, сообщалось, что политик может провести переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским, пишет РИА ФАН.

При этом в Кремле не стали комментировать информацию о возможной поездке председателя КНР. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркнул, что пока не может назвать дату приезда Си Цзиньпина, пишет «Свободная пресса».

