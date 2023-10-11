Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа
11 октября 202317:01
ЦАХАЛ ввел запретную зону вокруг сектора Газа вплоть до окрестностей Ашкелона. Об этом говорится в сообщении армии обороны Израиля, опубликованном в Telegram-канале.
Силовики просят население быть бдительными и не входить в эту зону во избежание инцидентов. Она объявлена военной, и вход в нее строго запрещен.
Тем временем цены на билеты на прямые авиарейсы из Израиля в Россию уже превышают сто тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru