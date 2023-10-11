Армия Израиля ввела запретную зону вокруг сектора Газа

Силовики просят население быть бдительными и не входить в эту зону во избежание инцидентов. Она объявлена военной, и вход в нее строго запрещен.

Тем временем цены на билеты на прямые авиарейсы из Израиля в Россию уже превышают сто тысяч рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

