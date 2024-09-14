В МИД Ирана назвали вымыслом обвинения Борреля в поставках ракет России
Обвинения в якобы имевших место поставках баллистических ракет из Ирана в Россию для применения в ходе специальной военной операции — ложь. Об этом заявил официальный представитель иранского МИД Насер Канаани.
Ранее верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что ЕС рассматривает возможность введения ограничений против авиационной индустрии Ирана, якобы поставлявшего ракеты для РФ.
«Любые обвинения в продаже Ираном баллистических ракет России — абсолютная ложь», — подчеркнул Канаани, добавив, что Тегеран рекомендует Брюсселю избегать «обвинений, основанных на вымыслах».
Представитель МИД осудил позицию главы евродипломатии. По словам Канаани, санкции — это путь, который не помогает в решении проблем и сам «станет проблемой» и встретит ответ со стороны Тегерана.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru