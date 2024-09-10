США ввели новые санкции против России и Ирана
Власти США объявили о введении новых санкций в отношении физлиц и компаний из Ирана и России. Об этом сообщает пресс-служба американского Минфина.
В заявлении ведомства говорится, что санкции вводятся «в ответ на продолжающуюся военную поддержку, которую Иран оказывает России».
В «чёрный» список внесли 10 физических и шесть юридических лиц из Ирана и России. В их числе авиакомпания Iran Air, компания«Море река сервис». Также под санкции попали девять сухогрузов, которые по мнению американских властей, использовались для поставок «компонентов оружия и систем вооружения».
Ранее представитель иранского МИД Насер Канаани заявил, что информация о том, что Иран якобы поставляет баллистические ракеты РФ, не соответствует действительности, сообщает РЕН ТВ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru