В МИД Германии заявили, что серьезно воспринимают слова Путина о «всех средствах защиты»

Глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что серьезно воспринимает слова президента Путина о готовности использовать «любые средства для защиты». Об этом сообщает ТАСС.

Ранее в сентябре Владимир Путин в своем обращении к нации заявил, что Россия будет задействовать все имеющиеся средства, если ее территориальной целостности будет грозить опасность.

Бербок также заявила, что Евросоюз «не должен и не позволит себя шантажировать». По ее мнению, российские власти восприняли бы это как приглашение к дальнейшей эскалации.

Кроме того, министр отметила, что Германия продолжит «ответственно поддерживать» Украину.



