В МИД ФРГ заявили о несоответствии «Северного потока-2» требованиям ЕС

«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток-2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — подчеркнула глава МИД.

Бербок отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер, пишет Газета.ру.

Кроме того, министр подчеркнула, что германское правительство разделяет подход США о возможных жестких мерах против России в случае использования энергетики как оружия, или любых агрессивных действий на Украине, отмечают Известия.

