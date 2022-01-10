В МИД ФРГ заявили о несоответствии «Северного потока-2» требованиям ЕС

Процесс сертификации газопровода «Северный поток-2» приостановлен из-за несоответствия магистрали требованиям Евросоюза. Об этом рассказала министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в интервью газете La Stampa.

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«Наше федеральное правительство четко указало в соглашении о коалиции, что энергетические проекты в Германии должны соответствовать европейским требованиям, что распространяется и на «Северный поток-2». Но на данный момент этого нет, поэтому процесс сертификации приостановлен», — подчеркнула глава МИД.

Бербок отметила, что вопрос о запуске проекта носит геополитический характер, пишет Газета.ру.

Кроме того, министр подчеркнула, что германское правительство разделяет подход США о возможных жестких мерах против России в случае использования энергетики как оружия, или любых агрессивных действий на Украине, отмечают Известия.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:Северный Поток-2Германия
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