В МИД ФРГ заявили, что Лукашенко заплатит «горькую цену» за инцидент с самолетом
Президент Белоруссии Александр Лукашенко «будет платить горькую цену» за инцидент с самолетом Ryanair. Об этом заявил журналистам министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас.
Глава немецкого МИД назвал произошедшее гнусным поступком и подчеркнул необходимость быстрой и жесткой реакции со стороны Евросоюза.
«Жизни более чем 170 пассажиров были поставлены под угрозу, чтобы задержать одного журналиста. Это тройная атака - вмешательство в дела воздушного транспорта, атака на свободу слова и на европейских граждан на борту», — цитирует Мааса «Интерфакс».
Напомним, следовавший по маршруту Афины-Вильнюс самолет компании Ryanair, 23 мая совершил экстренную посадку в аэропорту Минска. Лайнер был вынужден приземлиться из-за сообщения о бомбе на борту, однако при проверке взрывного устройства в самолете обнаружено не было. После посадки лайнера правоохранители задержали основателя признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, напоминает «Свободная пресса».
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