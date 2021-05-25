Лукашенко перенес свое заявление по инциденту с самолетом Ryanair

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в среду, 26 мая, в парламенте. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.

По ее словам, зная о том, что президент намерен выступить с заявлением, парламент обратился к нему с просьбой сделать это перед депутатами. Кочанова отметила, что там же можно будет обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики, передает БЕЛТА. Президент предложение принял.