Лукашенко перенес свое заявление по инциденту с самолетом Ryanair
Президент Белоруссии Александр Лукашенко выступит с заявлением по поводу инцидента с экстренной посадкой самолета Ryanair в среду, 26 мая, в парламенте. Об этом заявила председатель Совета Республики Наталья Кочанова.
По ее словам, зная о том, что президент намерен выступить с заявлением, парламент обратился к нему с просьбой сделать это перед депутатами. Кочанова отметила, что там же можно будет обсудить актуальные вопросы внешней и внутренней политики, передает БЕЛТА. Президент предложение принял.
Ранее сообщалось, что Александр Лукашенко во вторник выступит с официальным заявлением относительно произошедшего с лайнером ирландской авикомпании Ryanair, который в минувшее воскресенье экстренно сел в аэропорту Минска из-за ложного сообщения о минировании, передает RT. Находившийся на его борту основатель признанного в Белоруссии экстремистским Telegram-канала Nexta Роман Протасевич был задержан и отправлен в СИЗО.
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