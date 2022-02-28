В МИД ФРГ прокомментировали возможность вступления Украины в ЕС

По ее словам, присоединение к объединению не может произойти за несколько месяцев, так как требует серьезной подготовки.

Ранее украинский политолог Александр Семченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что, если Украина все-таки откажется от вступления в НАТО, то это повлияет на ее политическую конфигурацию.