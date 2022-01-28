В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата
В МИД ФРГ подтвердили, что сотрудник российского консульства РФ в Мюнхене объявлен персона нон-грата. Об этом сообщает «Интерфакс».
Согласно немецкому ведомству, россиянин был объявлен нежелательной персоной в августе прошлого года, тогда же ему было предложено выехать из страны.
Ранее в пятницу журнал Der Spiegel сообщил, что высланный из страны российский дипломат был объявлен «нежелательной персоной» из-за подозрений в шпионаже, пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.
В Der Spiegel отметили, что объявленный персоной нон грата сотрудник российского консульства в действительности якобы работает в Службе внешней разведки России (СВР), а задержали его в рамках дела, возбуждённого в отношении гражданина РФ Ильнура Н., работавшего на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,5 млн+98 040 / сут.
Умерли
329 тыс.+673 / сут.
Выздоровели
10,2 млн+29 506 / сут.
- В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата
- Президент Аргентины заявил о личном предпочтении «Спутник V»
- Гран-при «Золотого орла» получил фильм «Серебрянные коньки»
- В Петербурге арестован главврач медцентра, где умерли пациенты
- WSJ: Санкционный план Байдена нацелен на российские банки и импорт
- Сериал «Вертинский» получил кинопремию «Золотой орёл»
- У экс-прокурора Раменского суд изъял 750 млн рублей
- Зеленский раскритиковал Германию за позицию по поставкам оружия Киеву
- США приветствуют заявления РФ о нежелании войны, но ждут действий
- Человек погиб при жесткой посадке вертолета Минобороны под Ульяновском
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru