В МИД ФРГ подтвердили объявление россиянина персоной нон-грата

В МИД ФРГ подтвердили, что сотрудник российского консульства РФ в Мюнхене объявлен персона нон-грата. Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно немецкому ведомству, россиянин был объявлен нежелательной персоной в августе прошлого года, тогда же ему было предложено выехать из страны.



Ранее в пятницу журнал Der Spiegel сообщил, что высланный из страны российский дипломат был объявлен «нежелательной персоной» из-за подозрений в шпионаже, пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.

В Der Spiegel отметили, что объявленный персоной нон грата сотрудник российского консульства в действительности якобы работает в Службе внешней разведки России (СВР), а задержали его в рамках дела, возбуждённого в отношении гражданина РФ Ильнура Н., работавшего на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ.

