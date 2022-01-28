СМИ: Германия объявила сотрудника российского консульства персоной нон грата

Правительство Германии объявило персоной нон грата сотрудника российского консульства в Мюнхене, пишет Der Spiegel.

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Высланный из страны российский дипломат был объявлен «нежелательной персоной» из-за подозрений в шпионаже, пишет журнал, ссылаясь на собственные сведения.

В Der Spiegel отметили, что объявленный персоной нон грата сотрудник российского консульства в действительности якобы работает в Службе внешней разведки России (СВР), а задержали его в рамках дела, возбуждённого в отношении гражданина РФ Ильнура Н., работавшего на естественнонаучной кафедре одного из университетов ФРГ.

Ранее прокуратура Германии выдвинула обвинения в работе на российскую разведку задержанному в летом 2021 года россиянину Ильнуру Н. В заявлении ведомства говорится, что гражданина РФ подозревают в передаче сведений в СВР.

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:ВысылкаРоссияКонсульствоГермания
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