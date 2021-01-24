В МИД Франции выступили за «действенные» санкции против России
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Франции Жан-Ив Ле Дриан поддержал введение «действенных» санкции против России из-за дела оппозиционера Алексея Навального.
Свое заявление французский министр сделал накануне встречи с коллегами из ЕС, в ходе которой главы МИЛ планируют обсудить арест российского подданного после лечения в Германии. Совещание запланировано на понедельник, 25 января.
«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — уточнил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.
Глава МИД Франции высказал критику в адрес российских силовиков, задерживавших протестующих 23 января, действия которых считает недопустимым «отказом от верховенства права».
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил сходство заявлений западных деятелей насчет Навального, сделанных «как под копирку». В российском МИД им рекомендовали заняться решением проблем своих стран, и уважать нормы международного права и внутреннюю политику других государств.
Напомним, 21 января, Европейский парламент принял резолюцию в связи с ситуацией с Навальным. Блокирование завершения проекта строительства «Северного потока – 2», ужесточение антироссийских санкций и требование об освобождении Алексея Навального – основные положения документа, который носит рекомендательный характер и не выражает официальную позицию ЕС.
Навальный, 17 января вернувшийся из Германии в Россию, был задержан после прилёта в аэропорту «Шереметьево». Во ФСИН заявили, что блогер «с 29 декабря 2020 года находился в розыске за многократные нарушения испытательного срока» по делу «Ив Роше». Химкинский суд Москвы на выездном заседании в УВД города вынес решение об аресте Навального до 15 февраля. В России 23 января состоялись многочисленные акции в поддержку Навального.
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