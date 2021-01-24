В МИД Франции выступили за «действенные» санкции против России

Свое заявление французский министр сделал накануне встречи с коллегами из ЕС, в ходе которой главы МИЛ планируют обсудить арест российского подданного после лечения в Германии. Совещание запланировано на понедельник, 25 января.

«Что касается санкций, необходимо их сделать действительно действенными. И дискуссии на эту тему пройдут завтра на Евросовете», — уточнил Ле Дриан в эфире радиостанции France Inter.

Глава МИД Франции высказал критику в адрес российских силовиков, задерживавших протестующих 23 января, действия которых считает недопустимым «отказом от верховенства права».

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил сходство заявлений западных деятелей насчет Навального, сделанных «как под копирку». В российском МИД им рекомендовали заняться решением проблем своих стран, и уважать нормы международного права и внутреннюю политику других государств.