В МИД Франции призвали выдавать визы россиянам, которые «этого заслуживают»
27 сентября 202222:42
В МИД Франции призвали выдавать визы россиянам, которые «этого заслуживают». Такое заявление сделала глава МИД Франции Катрин Колонна в ходе своего визита в Киев.
По ее словам, страны Евросоюза условились об этом в августе. Колонна считает, что определенная часть россиян должна иметь возможность выехать за границу.
Также глава французского МИД отметила, что право на убежище является конституционным во Франции, поэтому все запросы будут рассматриваться индивидуально.
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27 сентября 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru