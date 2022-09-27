Франция увеличит финансирование армии
Военный бюджет Франции в 2023 году будет увеличен в шестой раз подряд. Об этом говорится в коммюнике Министерства вооруженных сил республики.
В документе уточняется, что в следующем году бюджет французской армии вырастет на 3 млрд евро и составит 43,9 млрд евро.
Ранее французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что Франция не находится в состоянии войны с Россией, несмотря на поддержку Украины, и продолжает курс на поддержание диалога с Москвой, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru