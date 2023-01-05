В МИД Франции не исключили телефонного разговора Макрона с Путиным

«Такой разговор пока не запланирован, но возможен, так как они уже разговаривали в прошлом, и это было и остается полезным», — указала министр.

Ранее Макрон неоднократно заявлял о желании провести переговоры с российским лидером. Однако в Кремле заявляли, что Париж не запрашивал бесед с Путиным.

В декабре Макрон сообщил о намерении обсудить с Путиным ядерную безопасность и безопасность украинской гражданской инфраструктуры, отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

