В МИД Эстонии назвали постановкой видео задержания консула в Петербурге

Министерство иностранных дел Эстонии считает постановочным видео задержания консула республики в Санкт-Петербурге Марта Лятте при попытке получения материалов закрытого характера от гражданина России. Заявление МИД приводит местная газета Postimees.

ФСБ: Высланный консул Эстонии пытался получить данные о планах России в Арктике

«Фильм с Мартом Лятте — это мастерская постановка, которая, по понятным причинам, не отражает объективно работу дипломата, а лишь представляет картину произошедшего именно так, как этого хочет режиссер», — заявили во внешнеполитическом ведомстве.

Накануне ФСБ России обнародовала видео задержания Лятте. По данным ведомства, дипломат «несколько раз встречался с указанным россиянином» и «проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике».

Марта Лятте 6 июля задержали с поличным при получении документов от россиянина. Днем позже МИД России объявило консула персоной нон грата, обязав его покинуть Россию в течение 48 часов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеДипломатыФСБЭстония
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