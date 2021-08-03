ФСБ: Высланный консул Эстонии пытался получить данные о планах России в Арктике
Эстонский консул Март Лятте, высланный из России в начале июля, пытался получить сведения о планах РФ в Арктике. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС)ФСБ России.
Ведомство обнародовало видео задержания консула Эстонии в Санкт-Петербурге при попытке получения материалов закрытого характера от гражданина России.
Как отметили в ЦОС, Лятте «несколько раз встречался с указанным россиянином» и «проявлял интерес к получению через него сведений о планах России в Арктике». По данным ФСБ, дипломат знал о закрытом характере этих материалов.
Напомним, 6 июля Марта Лятте задержали с поличным при получении документов от россиянина. Днем позже в МИД России вызвали временную поверенную в делах посольства Эстонии в РФ Уллу Уйбо и заявили ей решительный протест из-за деятельности дипломата по сбору разведданных. Кроме того, российское дипведомство объявило Лятте персоной нон грата, обязав его покинуть Россию в течение 48 часов.
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