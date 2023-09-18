Россия выходит из совета Баренцева/Евроарктического региона
Россия выходит из Совета Баренцева/Евроарктического региона. Об этом говорится в заявлении МИД.
В министерстве уточняется, что из-за ряда стран Евросоюза. в частности, скандинавских, деятельность совета с марта прошлого года фактически парализована. Финляндия же не подтвердила готовность передать Москве руководство в Совете в октябре в нарушение принципа ротаций.
«Ответственность за развал архитектуры Баренцева сотрудничества целиком и полностью лежит на наших "партнерах»,- добавили в министерстве.
При этом Россия продолжит реализовывать свои национальные задачи в регионе и готова к конструктивному сотрудничеству и равноправному диалогу, отметили дипломаты.
Ранее заместитель генерального директора «Арктикугля» Антон Сергеев сообщил, что трест планирует к осени запустить чартеры из Москвы на Шпицберген. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru